المترو: مستعدون لاستقبال العام الدراسى الجديد

أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، أنه يتم في الوقت الحالي الاستعداد الكامل لموسم العام الدراسي الجديد، بتكثيف وجود الأكمنة السرية والمتحركة داخل المرفق، لضبط أي مخالفات قد تحدث في الخطوط الثلاثة للمترو، مما يؤثر بصورة سلبية على راحة المواطنين.



وأوضحت شركة المترو، أن مرفق مترو الأنفاق يزداد الإقبال عليه خلال العام الدراسي، مما يتطلب المزيد من بذل الجهد للوصول إلى أعلى مستوى من الخدمة لجمهور الركاب، لافتة إلى أنه ستتم متابعة كل رحلات القطارات من خلال غرفة التحكم للتعامل الفوري مع أى أعطال تحدث في أي من الخطوط الثلاثة.



وأشارت الشركة، إلى أنه سيتم توفير كل احتياجات القطارات من الصيانة؛ لتجنب أي أعطال فنية داخل المرفق من شانها التأثير السلبي على المرفق.