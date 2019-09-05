نهضة مصر توقع عقد الكتاب الجديد لهشام سليمان

وقعت دار نهضة مصر للنشر، عقد طباعة ونشر الكتاب الجديد لـ هشام سليمان، والذي يحمل عنوان "100 نصيحة ونصيحة" والذى خصص دخله بالكامل لصالح مؤسسة مصر الخير.



وتم توقيع العقد بحضور هشام سليمان، الكاتب ورئيس قنوات الـ DMC، وداليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، وأمل مبدى، رئيس قطاع تنمية الموارد بمصر الخير، ونشوى الحوفى، مدير النشر الثقافى بنهضة مصر.



ويعد هذا الكتاب الثالث لهشام سليمان مع نهضة مصر بعد كتاب "حدث بالفعل"، والذى خصص دخله لمؤسسة أهل مصر لعلاج الحروق، وكتابه الثانى "نهارك سعيد يومك بيضحك" والذى خصص دخله أيضًا لمؤسسة مصر الخير.



جاء ذلك ضمن استعدادات نهضة مصر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، التي يتم التجهيز لها الآن.