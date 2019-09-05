بفستان أزرق.. إطلالة جريئة للفنانة ريم مصطفى على البحر (شاهد)

شاركت الفنانة ريم مصطفى، جمهورها عبر حسابها الشخصي علي موقع "انستجرام"، بأحدث صورة لها على البحر.

وظهرت ريم مصطفى، خلال الصورة وهي ترتدي فستانًا أزرقً مكشوف مع ميكاب خفيف أبرز مدى جمالها، وعلقت ريم مصطفى على الصورة: "نحن لا نرى العالم من خلال الأبيض والأسود، فالأزرق هو لوني المفضل".

وشاركت ريم فى فيلم "أولاد رزق 2"، ولاقى دورها استحسان الجمهور، والفيلم من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوي وخالد الصاوي، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

