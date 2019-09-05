السفير السعودى يزور الجناح المصرى بمعرض إندونيسيا الدولى للكتاب

زار السفير عصام عابد الثقفي، سفير المملكة العربية السعودية فى جاكرتا، الجناح المصري بمعرض إندونيسيا الدولي للكتاب، الذي تشارك به الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د. هيثم الحاج على، وكان في استقبال السفير، محمد الفقي، رئيس قطاع التسويق بالهيئة.



وأشاد السفير السعودي بالجناح المصري بما فيه من مجموعة متنوعة من الكتب والإصدارات، مؤكدًا أن مصر ستظل دائما صاحبة ريادة في الأدب والثقافة والفكر.



جدير بالذكر أن معرض إندونيسيا الدولي للكتاب قد تم افتتاحه، أمس، بمشاركة 14 دولة، ويستمر حتى 8 سبتمبر الحالي، وتشارك فيه الهيئة بمجموعة من العناوين المهمة التي صدرت طيلة الفترة الماضية، من كتاب وصف مصر، والأعمدة السبعة، وإصدارات عبدالرحمن الشرقاوي، وغيرها.