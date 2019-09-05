الهدوء يسود البنوك المصرية فى أول أيام استحقاق شهادات قناة السويس

بدأ صباح اليوم الخميس، رد حصيلة شهادات قناة السويس، بقيمة 64 مليار جنيه مع الكوبون الأخير للفوائد عليها، في كل من بنك مصر، الأهلي المصري، القاهرة، قناة السويس، وتستمر حتى الأسبوع بعد المقبل، حسب تاريخ استحقاق كل شهادة.



وأعلنت البنوك عن جاهزيتها لرد قيمة الشهادات، ابتداء من اليوم الخميس، علاوة على إتاحة عدد من الشهادات المصرفية لأصحاب الشهادات في حال رغبتهم في إعادة استثمار أموالهم مرة أخرى.



ورصدت "الدستور" حجم الإقبال على البنوك في أول أيام الاستحقاق، والذي ساد فيه الهدوء وضعف الإقبال من قبل أصحاب شهادات قناة السويس.



وقال أحد المسئولين في بنك مصر، إن شهادات استحقاق شهادات قناة السوبس، بدأت منذ صباح اليوم الخميس، إلا أنها مقسمة لأدوار وكل شخص على حسب تاريخ الاستحقاق والإصدار والاسترداد الموجود على الشهادة الخاصة به، لافتًا إلى أن ليس جميع أصحاب الشهادات يأتون دفعة واحدة.



تابع، أن الإقبال ضعيف منذ صباح اليوم ولم يستقبلوا إلا أعدادًا قليلة، مؤكدًا أن قيمة الاستحقاق تضاف لحساب صاحب الشهادة، وفي حال رغبته في تسلمها يتم ردها إليه، علاوة على وجود بعض الشهادات والمنتجات المصرفية المقدمة لأصحاب شهادات قناة السويس بفائدة 14%.



وفي بنك القاهرة، قال أحد المسئولين، إنه في الساعات الأولى من فتح باب استرداد قيمة شهادات قناة السويس لم يقبل أحد حتى مع استعداد البنك لذلك، ومع العلم أن هناك مبلغًا موضوعًا في الحسابات الشخصية لكل عميل.



وأضاف المسئول أن البنك عمل شهادات أخرى بفائدة 13.5% وتبدأ قيمة الشهادة من 1000 جنيه إلى ما فوق.



وصرح مسئول آخر داخل البنك الأهلي المصري، بأن أغلب أصحاب شهادات قناة السويس لم يعرفوا موعد استحقاق الشهادات لأنهم يعلمون أنها سوف تدخل في الحسابات الشخصية لهم، وأن البنك يطرح بعض الشهادات بقيمة فائدة عالية حتى يستفيد العميل من تلك الفائدة.