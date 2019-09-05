بـ خراطيم المياه والغاز.. فض مظاهرات للمحتجين بجنوب إفريقيا

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو من استخدام الشرطة فى جنوب إفريقيا خراطيم المياه الزرقاء والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وجاء ذلك خلال محاولة منهم لإحباط عملية إطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي بدأ أعماله أمس الأربعاء، في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا.

وخرج المحتجون إلى شوارع المدينة، مطالبين الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لقتل النساء والعنف الذي ازداد في المدينة في الأيام الأخيرة.

