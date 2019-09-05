دقيقة حداد في تدريبات ريال مدريد

وقف لاعبو ​ريال مدريد​ الاسباني ​دقيقة صمت​ وذلك قبل انطلاق جلسة المران، وذلك حدادًا على البطلة الأوليمبية بلانكا فرنانديز أوتشوا التي عُثر عليها متوفية.



وأعلن الريال عن هذه اللفتة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وموقع النادي، حيث نشر صورة تظهر لاعبو الفريق الأول والرديف وأعضاء الجهاز الفني لكل منهما، أثناء وقوفهم دقيقة صمت على بطلة التزلج الإسبانية السابقة.



وكان النادي الملكي قد أصدر أمس بيانا نعى فيه أوتشوا (56 عاما) التي كانت قد فُقدت في أغسطس الماضي.