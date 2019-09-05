أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، مقتل جندي أمريكي إثر انفجار في العاصمة الأفغانية كابل.



ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، دون المزيد من التفاصيل.



وكانت حركة "طالبان" الأفغانية، قد أعلنت مسؤوليتها عن الانفجار الضخم الذي وقع في العاصمة "كابل" بالقرب من منطقة تضم السفارة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة 42.

