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رياضة

شقيق بوجبا: أخي مدرك أنه لا يمكنه الرحيل عن اليونايتد الإنجليزي

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 03:25 م
جريدة الدستور
وكالات
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أشار ماتياس ​بوجبا​، شقيق اللاعب الفرنسي بول بوجبا، إلى أن الأخير يعرف أنه لا يستطيع مغادرة ​مانشستر يونايتد​، حيث يركز الفائز بكأس العالم على بذل قصارى جهده خلال موسم 2019-2020.

وقال ماتياس بوجبا: "يعرف بول أنه لا يستطيع مغادرة مانشستر يونايتد، لذلك سوف يركز على هذا الموسم.. ليس الأمر سهلًا في الوقت الحالي، لأنه يتحمل مسئولية كبيرة في الفريق".

وأضاف: "لقد غادر الكثير من اللاعبين الكبار.. اللاعب الوحيد الكبير الذي بقي هو ​دافيد دي خيا​، حارس المرمى، مما يعني أنه سيتعين عليه بذل الكثير من الجهد في كل مباراة".

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