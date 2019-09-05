شقيق بوجبا: أخي مدرك أنه لا يمكنه الرحيل عن اليونايتد الإنجليزي
الخميس 05/سبتمبر/2019 - 03:25 م
وكالاتطباعة
أشار ماتياس بوجبا، شقيق اللاعب الفرنسي بول بوجبا، إلى أن الأخير يعرف أنه لا يستطيع مغادرة مانشستر يونايتد، حيث يركز الفائز بكأس العالم على بذل قصارى جهده خلال موسم 2019-2020.
وقال ماتياس بوجبا: "يعرف بول أنه لا يستطيع مغادرة مانشستر يونايتد، لذلك سوف يركز على هذا الموسم.. ليس الأمر سهلًا في الوقت الحالي، لأنه يتحمل مسئولية كبيرة في الفريق".
وأضاف: "لقد غادر الكثير من اللاعبين الكبار.. اللاعب الوحيد الكبير الذي بقي هو دافيد دي خيا، حارس المرمى، مما يعني أنه سيتعين عليه بذل الكثير من الجهد في كل مباراة".
وقال ماتياس بوجبا: "يعرف بول أنه لا يستطيع مغادرة مانشستر يونايتد، لذلك سوف يركز على هذا الموسم.. ليس الأمر سهلًا في الوقت الحالي، لأنه يتحمل مسئولية كبيرة في الفريق".
وأضاف: "لقد غادر الكثير من اللاعبين الكبار.. اللاعب الوحيد الكبير الذي بقي هو دافيد دي خيا، حارس المرمى، مما يعني أنه سيتعين عليه بذل الكثير من الجهد في كل مباراة".