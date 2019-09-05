شقيق بوجبا: أخي مدرك أنه لا يمكنه الرحيل عن اليونايتد الإنجليزي

أشار ماتياس ​بوجبا​، شقيق اللاعب الفرنسي بول بوجبا، إلى أن الأخير يعرف أنه لا يستطيع مغادرة ​مانشستر يونايتد​، حيث يركز الفائز بكأس العالم على بذل قصارى جهده خلال موسم 2019-2020.



وقال ماتياس بوجبا: "يعرف بول أنه لا يستطيع مغادرة مانشستر يونايتد، لذلك سوف يركز على هذا الموسم.. ليس الأمر سهلًا في الوقت الحالي، لأنه يتحمل مسئولية كبيرة في الفريق".



وأضاف: "لقد غادر الكثير من اللاعبين الكبار.. اللاعب الوحيد الكبير الذي بقي هو ​دافيد دي خيا​، حارس المرمى، مما يعني أنه سيتعين عليه بذل الكثير من الجهد في كل مباراة".