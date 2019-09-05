بنك قناة السويس يطرح أوعية وشهادات ادخار متميزة

بدأ بنك قناة السويس في تقديم عدة خيارات لعملائه بالتزامن مع انتهاء فترة استحقاق عوائد شهادات قناة السويس، حيث حدد البنك مجموعة من الأوعية الادخارية والاستثمارية، على رأسها شهادة الحصاد ذات العائد المتغير لأجل 3 سنوات، والتى تتنوع بين شهادة بعائد متغير 13% يصرف العائد عليها شهريًا، وشهادة بعائد متغير 13.25%، يصرف العائد عليها كل ربع سنة "3 أشهر"، والثالثة بعائد متغير 13.5% يصرف العائد عليها كل 6 أشهر.



قال البنك في بيان، الخميس، إن شهادة الحصاد تتميز بمجموعة واسعة من المزايا، على رأسها إمكانية الاقتراض بضمانها وحتى 90% من قيمتها، وإمكانية الحصول على بطاقة ائتمان ودون مصاريف إصدار للسنة الأولى، وذلك لحاملي شهادة استثمار قناة السويس، ويبدأ شراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها.



أتاح البنك أيضًا، الشهادة الثلاثية ذات العائد التراكمي، ويطبق سعر عائد سنوى بسيط قدره 12.75% بما يعادل 38.25% من القيمة الاسمية للشهادة تصرف في نهاية المدة.



ويطرح البنك أيضًا الشهادة الخماسية ذات العائد التراكمي، ويطبق سعر عائد سنوي بسيط قدره 14.50%، بما يعادل 72.50% من القيمة الاسمية للشهادة تصرف في نهاية المدة.



ويوفر البنك شهادات ثلاثية ثابتة بعائد 11.50% يصرف شهريًا، و11.60% يصرف ربع سنوي، و11.75% يصرف نصف سنوي، و12% تصرف سنويًا، مع عرض لحاملي شهادة استثمار قناة السويس بمنحهم أسعارًا مميزة ومصاريف فتح حساب مجاني 50% وخصم على المصاريف الدورية للحساب وكذلك قرض شخصي مضمون بفائدة 2% فوق سعر العائد الممنوح على الوعاء الادخاري دون مصاريف إدارية، وإصدار بطاقة خصم مجانا، وكذلك إصدار بطاقة ائتمانية مضمونة مجانية للعام الأول.



ونصحت إدارة البنك العملاء باختيار الوعاء الادخاري المناسب لهم، وفقًا لاحتياجاتهم ورغباتهم، مع توفير مركز الاتصالات 19093 على مدار الساعة لاستقبال استفسارات العملاء.