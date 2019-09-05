طارق الشناوي: المهندس وشويكار ثنائي فريد لن يتكرر بتاريخ المسرح

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن الفنان الراحل فؤاد المهندس وشويكار ثنائي استثنائي في تاريخ المسرح كله.



وأضاف الناقد الفني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري"، والمذاع علي فضائية "ام بي سي مصر 2"، أنهما كانا ثنائي قوي لم يأت مثلهما، كما فؤاد المهندس كان يجعل شويكار البطلة دائمًا أمامه في الأدوار، وكان ذلك عبقرية منه، ويعبر عن فنان لديه عطاء.



ولفت الناقد الفني، إلي أن الفنان بطبعه نرجسي وأناني لكن فؤاد المهندس لديه ثقة قوية بنفسه لذلك كان يوازى بين أدواره وأدوار شويكار زوجته.