سقارة يحتفل بختام دورات الأسبوع التدريبى

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم بختام دورات الأسبوع التدريبى الأول في الخطة التدريبية للعام 2019-2020 والذى تضمن 4 دورات تدريبية، هى تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم فى مجال أملاك الدولة ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدرات التدريب وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمراكز المعلومات وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدرات خدمة المواطنين وأسلوب التعامل مع الجمهور.



وأكدت الوزارة، أن الدورات استفاد منها 200 متدرب من جميع المحافظات، واستمرت على مدار 5 أيام، مؤكدة اهتمام الوزارة بتدريب العاملين بالمحافظات.



وكانت وزارة التنمية المحلية قد أعلنت عن انطلاق خطة تدريب العام الجديد بالتنمية المحلية، لزيادة وعي العاملين بالمحليات ورفع كفاءتهم.