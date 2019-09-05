تيباس: نيمار سيبقى في سان جيرمان حتى الاعتزال

كشف خافيير ​تيباس​، رئيس رابطة الدوري الإسباني الليجا، إن الدولي البرازيلي ​نيمار​ دا سيلفا نجم باريس ​سان جيرمان​، سيعتزل في صفوف النادي الفرنسي.



وقال تيباس لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:" نيمار سيعتزل في سان جيرمان، لأن رحيله عن ​برشلونة​ كانت عملية خارج نطاق السوق، وأمر مستحيل ان يخرج مجددًا".



واضاف:" رحيل نيمار عن برشلونة قد اثر على النظام الاقتصادي في الكرة الاوروبية، ونحن اعترضنا على ذلك، بسبب انه يستحيل على فريق اوروبي أن يتحمل 226 مليون يورو بالإضافة إلى 27 مليون معفاة من الضرائب للاعب".



وانتقل نيمار إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017، في صفقة تعد الاغلى في تاريخ كرة القدم، بعد دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو.