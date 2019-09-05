ندوة عن أسباب سرطان الثدى بمكتبة مصر العامة بالمنصورة

نظمت مكتبة مصر العامة بالمنصورة، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "سرطان الثدي.. أسبابه وطرق الوقاية والعلاج"، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة، وتحت رعاية محافظ الدقهلية، وإشراف الدكتورة رباب عبدالمؤمن، مديرة المكتبة، وحاضر فى الندوة الدكتور حمادة داوود، أستاذ الجراحة العامة والأورام جامعة موسكو.



فيما أكد "داوود" فى كلمته الافتتاحية للندوة أن النسب الإحصائية الأولية تفيد بأن نسبة الإصابة بالمرض للسيدات تصل 300 ألف حالة للسيدات بنسبة ١٢%، مشيرًا إلى أن سرطان الثدى مشكلة قومية على ساحة المرأة حيث يزداد العدد سنويا.



وأضاف أنه على السيدات أن تهتم بصحتها والتعرف على طرق التشخيص المبكر لسرطان الثدى، حيث إن المرض يسهل علاجه فى بدايته الأولى، كما أنه على من قامت بعمليات استئصال للورم أو جزء من الثدى أن تتابع سنويًا حتى لا يظهر مرة أخرى أو ينتقل لجزء سليم من الثدى.



وأشار إلى أن الرجال معرضون أيضا للإصابه بشرطان الثدى ولكن بنسبة أقل من السيدات فهناك حوالى 16 ألف مصاب بين الرجال، مضيفا أن الوراثة وأسلوب الحياة هما سببان رئيسيان فى الإصابة بهذا المرض، فالرجل يأخذ علاجًا مثل المرأة، وعلى الرجل ألا يحرج من الكشف والاطمئنان وأخذ العلاج.



واختتمت الندوة التوعوية بمداخلات للحضور، وسط مطالب بتكرار مثل هذه الندوات حيث تم الاتفاق على عمل سلسة ندوات تفصيلية عن الموضوع خلال الفترة القادمة.