التموين: 80% من الماركات المصرية بمول طنطا وصلت للعالمية

كشف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن 80% من الماركات المصرية الموجودة بمول طنطا بالمنطقة اللوجيستية، وصلت إلى العالمية، نظرًا لجودة خامتها، مشيرا إلى أن البرندات الموجودة بالمول وفرت على المستهلك تكاليف السفر إلى القاهرة، مضيفًا عندما يحدث تقدم بأى منطقة لوجستية، يحدث ارتفاع كبير فى المنازل المجاورة.



ويوفر مول طنطا أكثر من 10000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمصريين في العديد من المناصب الإدارية والوظائف المتنوعة في المول.



ويتميز مول طنطا أيضًا بمنطقة مخصصة للأثاث ومنطقة داخلية لألعاب الأطفال لتلبية احتياجات كل أفراد الأسرة، بالإضافة إلى ذلك يضم مول طنطا منطقة لانتظار السيارات تستوعب 1500 سيارة للزائرين والمستأجرين، بالإضافة إلى بوابات ومداخل متعددة لتسهيل الدخول للمول.