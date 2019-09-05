صاحبة "فوتوسيشن" مع والدتها: "حاولت أرد جمايلها"

"قبلة على يد ست الحباب"، هكذا كانت أول صورة حرصت عليها الفتاة الإسكندرانية "إحسان عمران"، التي تبلغ من العمر 22 عامًا، خريجة كلية زراعة قسم الاستزراع السمكي والإحياء المائي، حين التقطت تلك الصورة مع والدتها.



تقول إحسان: "تمنيت طيلة حياتي رد الجميل لوالدتي بالأخص على تعبها معي، فهي لم تبخل علي أنا أو أحد من إخوتي يوما ما، فقررت أن أعوضها عن سنوات الشقاء التي تحملتها من أجلنا، فنحن خمسة أشقاء تزوجوا جميعا ولم يتبق غيري، قررت أن أحتفل معها هي بتخرجي من خلال جلسة تصوير تجمعنا لتظهر فرحتنا معا، فهي أحق إنسانة لأحتفل معها بلحظة من أهم لحظات حياتي".



تروي "إحسان" أثناء حديثها لـ "الدستور"، عن تفاصيل الفوتوسيشن: "أنا كنت عملالها مفاجأة هي واخواتي قولتلها هنروح المنتزه نتغدى هناك، كـيوم عائلي، وكنت متفقة مع الفوتوجرافر، جالنا على المكان وقلت لها دي أقل حاجة أقدمها ليكي".



تستكمل إحسان حديثها وتقول: "كانت فرحانة جدا ومتفاجئة، وحسيت أنها بتتصور وهي مندهشة وفرحانة في نفس الوقت، كل شوية كانت بتقول للمصور أعمل إيه؟ أقف ازاى؟ لأنها أول مرة تتحط في الموقف ده، كانت بتحلم بيوم تخرجي علشان أقدر أحقق اللي هي مقدرتش تعمله، وأنها تكمل تعليمها".



وتابعت: "أول كلمة ماما قالتهالي أول ما لبستها قبعة التخرج تعبي مراحش على الفاضي ألف مبروك يا حبيبتي، دايما أمي كانت بتقولي أنا بشوف فيكي نفسي، ولو كنت كملت تعليم كنت أتمنى أبقى شبهك، كانت فرحانة بيا، لدرجة أنها كل ما تشوف حد تقوله إحسان بنتي أهي اتخرجت وأخدت البكالوريوس".