تعرف على محاور كود المحتوى الدينى بمعايير "الأعلى للإعلام"

تضمنت لائحة المعايير والضوابط والأكواد التي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام، أمس، 4 محاور خاصة بالمحتوى ذى الطابع الديني.



وجاء كود المحتوى الديني كالتالي:



1 -احترام الأديان السماوية وتعاليمها.



2 -إبراز القيم الإنسانية وسماحة الأديان.



3 -أن يكون النقاش الديني جادًا وهادفًا وينبذ العنف والتطرف وإثارة الفتن.



4 -عدم استضافة شخصيات غير مؤهلة للحديث في الأمور الدينية أو الإفتاء فيها.



وكان قد عقد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس الأربعاء، اجتماعًا بهيئة مكتب المجلس، لمراجعة مدونة المعايير الإعلامية والأكواد، ومعايير التغطية المتخصصة، بحضور عبدالفتاح الجبالي، ومحمد العمري، وكيلي المجلس، والدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس، وصالح الصالحي، وجمال شوقي، عضوي المجلس.