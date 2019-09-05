إدراج الفروسية ضمن الأنشطة الدراسية بشمال غربي الصين

قدمت مدينة في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين دروسا في الفروسية لمدارسها الابتدائية والمتوسطة مع بداية الفصل الدراسي الجديد.



وقالت مدينة آلتاي في شمالي شينجيانغ، التي لها تاريخ طويل في تربية الخيول وركوب الخيل، إن الفروسية ستكون جزءا من دورات التربية البدنية لحوالي 10 الاف تلميذ وذلك لتوريث تقاليد شينجيانغ في ركوب الخيل.



وكانت المدينة الثلجية بالقرب من الحدود بين الصين ومنغوليا قد بدأت العام الماضي في تعليم التزلج في مدارسها الابتدائية والمتوسطة كجزء من حملتها للسماح للأطفال "بالتزلج في الشتاء وركوب الخيل في الصيف".



وفي الوقت الذي ينظر فيه إلى الفروسية على أنها هواية فاخرة لقلة الأثرياء في أجزاء كثيرة من الصين، ولكن في آلتاي التي يبلغ عدد سكانها 170 ألف والمعتمدة على تربية الحيوانات، يكبر العديد من السكان على ظهور الخيل.



وأصبح حوالي 50 تلميذا من مدرسة رانش كاراجاكس الابتدائية رقم 1 في المدينة أول من يلتحق بدروس الفروسية في مزرعة خيول محلية.