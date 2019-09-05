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اقتصاد

البورصة تربح 2.8 مليار جنيه

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 02:48 م
جريدة الدستور
اكرم عمران
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صعدت مؤشرات البورصة بنحو جماعي لدى إغلاق معاملات الأسبوع- الخميس- بدعم من عمليات شراء قوية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية والأفراد العرب والأجانب.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 2.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 773.2 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 62. 0 %، بما يعادل 91.8 نقطة ليغلق عند مستوى 14933 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 09. 0 % بما يعادل 51. 0 نقطة، لينهي التعاملات عند مستوى 553.17 نقطة، وسط تداولات نشطة اقتربت من المليار جنيه، بالتعامل على نحو 169.3 مليون ورقة مالية تمت من خلال تنفيذ 22.8 ألف صفقة بيع وشراء.

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