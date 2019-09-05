أتلتيكو مدريد يعترف بصعوبة ضم أريكسن

يواجه نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، صعوبة في التعاقد مع نجم وسط نادي ​توتنهام​ الإنجليزي، الدنماركي كريستيان إريكسن​ الذي ينتهي عقده مع الفريق في صيف عام 2020.



وحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن الأتلتي سيحاول ضم الدنماركي الدولي مجانًا، نهاية الموسم الجاري.



وناقش أندريا بيرتا، المدير الرياضي للأتلتي، موقف إريكسن مع مدرب الفريق دييغو سيميوني، واتفقا على التفاوض معه في يناير المقبل.



كان إريكسن قد خرج من حسابات مدرب الفريق، بعد أن حسم موقفه من الرحيل عن صفوف الفريق والانتقال إلى أندية ريال مدريد، برشلونة أومانشستر يونايتد.