مونييه يسبتعد رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان

قال توماس ​مونييه​ إنه لا يخطط لمغادرة نادي ​سان جيرمان​ في أي وقت قريب، في حين كثُر الحديث عن احتمال انتقاله مؤخرًا.



وتابع: "لقد كانت فترة مكثفة، مع الكثير من الاهتمام والمناقشة. كان من الممكن أن أغادر ولكن لم يتم ذلك لأنه لم يكن هناك ما يناسب النادي أو يناسبني".





وأضاف: "لقد قلت دائمًا إنني أردت البقاء في باريس، لا يزال أمامي عام واحد وما زلت آمل أن يكون التمديد مضمونًا. الموقف أكثر تعقيدًا قليلًا لأنني لم أعد الخيار المفضل في مركزي، لكنني ما زلت محترفًا. أشعر أنني بحالة جيدة هناك وسنرى ما سيحدث خلال الموسم".