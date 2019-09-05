"أوشلان": قوانين مصر تتفق مع المعايير الدولية

أشاد إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بما تتخذه مصر ممثلة في وزارة القوى العاملة، من خطوات جادة وفعالة لتتوافق مع معايير العمل الدولية، مهنئًا الحكومة المصرية بإصدار القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.



وأثنى "أوشلان" خلال اجتماعه مع قيادات وزارة القوى العاملة، على الخطوات الجادة التي تتخذها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية من أجل التصديق على اتفاقية المنظمة للعمل البحري، والتي من شأنها أن تكفل للعاملين من البحارة شروط العمل العادلة واللائقة، بما يعنيه ذلك من ظروف المعيشة على متن السفينة، مع المنافسة العادلة لأصحاب السفن في أكثر الصناعات عولمة.



وحث الحكومة المصرية على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل؛ والتي أقرت في يونيو 2019 بعد اقتراع شارك فيه ممثلو الحكومات وأصحاب العمل والعمال، تماشيًا مع الهيكل الثلاثي لمنظمة العمل الدولية.