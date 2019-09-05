رونالدو يكبد خزينة يوفنتوس خسارة فادحة

كشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أنّ ميزانية نادي ​يوفنتوس​ لموسم 2018-2019 تكبّدت خسائر فادحة بسبب النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​، بعد أن تمّ التعاقد معه مقابل 105 ملايين يورو، مع راتب يقارب الـ31 مليون يورو في السنة.



وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الإيطالي أغلق ميزانيته عن موسم 2018-2019 بخسائر بلغت قرابة 40 مليون يورو، والسبب الرئيسي هو تكلفة صفقة رونالدو.



وتابعت الصحيفة أن النادي حاول تغطية قيمة الصفقة عبر عمليات البيع والأرباح من وراء صورة النجم البرتغالي، ولكن كل ذلك لم يكن كافيًا لتحقيق أرباح.