كالينيتش: سعيد بإنضمامى لصفوف روما

اعرب نيكولا ​كالينيتش​، مهاجم نادي روما الايطالي الجديد، عن سعادته للانضمام إلى صفوف النادي الايطالي في الميركاتو الصيفي المنصرم.



وقدم النادي الايطالي، كالينيتش في مؤتمر صحفي، اليوم، بعد انضمامه من صفوف ​اتلتيكو مدريد​ الإسباني.



وقال الكرواتي:" أنا سعيد للغاية بوجودي هنا، روما فريق عظيم، إنه تحد جديد لي، وآمل ان اقدم افضل ما لدي".



وأضاف:" اتطلع لانهاء الموسم دون اصابات، لم العب كثيرًا مؤخرًا، أريد أن ألعب".



وواصل:" اتلتيكو كان يعتمد على مهاجم واحد، سيميوني كان يركز على التكتيك، لكنها كانت تجربة جيدة لي".