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رياضة

كالينيتش: سعيد بإنضمامى لصفوف روما

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 02:39 م
جريدة الدستور
وكالات
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اعرب نيكولا ​كالينيتش​، مهاجم نادي روما الايطالي الجديد، عن سعادته للانضمام إلى صفوف النادي الايطالي في الميركاتو الصيفي المنصرم.

وقدم النادي الايطالي، كالينيتش في مؤتمر صحفي، اليوم، بعد انضمامه من صفوف ​اتلتيكو مدريد​ الإسباني.

وقال الكرواتي:" أنا سعيد للغاية بوجودي هنا، روما فريق عظيم، إنه تحد جديد لي، وآمل ان اقدم افضل ما لدي".

وأضاف:" اتطلع لانهاء الموسم دون اصابات، لم العب كثيرًا مؤخرًا، أريد أن ألعب".

وواصل:" اتلتيكو كان يعتمد على مهاجم واحد، سيميوني كان يركز على التكتيك، لكنها كانت تجربة جيدة لي".

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