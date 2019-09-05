كالينيتش: سعيد بإنضمامى لصفوف روما
الخميس 05/سبتمبر/2019 - 02:39 م
وكالاتطباعة
اعرب نيكولا كالينيتش، مهاجم نادي روما الايطالي الجديد، عن سعادته للانضمام إلى صفوف النادي الايطالي في الميركاتو الصيفي المنصرم.
وقدم النادي الايطالي، كالينيتش في مؤتمر صحفي، اليوم، بعد انضمامه من صفوف اتلتيكو مدريد الإسباني.
وقال الكرواتي:" أنا سعيد للغاية بوجودي هنا، روما فريق عظيم، إنه تحد جديد لي، وآمل ان اقدم افضل ما لدي".
وأضاف:" اتطلع لانهاء الموسم دون اصابات، لم العب كثيرًا مؤخرًا، أريد أن ألعب".
وواصل:" اتلتيكو كان يعتمد على مهاجم واحد، سيميوني كان يركز على التكتيك، لكنها كانت تجربة جيدة لي".
وقدم النادي الايطالي، كالينيتش في مؤتمر صحفي، اليوم، بعد انضمامه من صفوف اتلتيكو مدريد الإسباني.
وقال الكرواتي:" أنا سعيد للغاية بوجودي هنا، روما فريق عظيم، إنه تحد جديد لي، وآمل ان اقدم افضل ما لدي".
وأضاف:" اتطلع لانهاء الموسم دون اصابات، لم العب كثيرًا مؤخرًا، أريد أن ألعب".
وواصل:" اتلتيكو كان يعتمد على مهاجم واحد، سيميوني كان يركز على التكتيك، لكنها كانت تجربة جيدة لي".