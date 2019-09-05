ماتيتش: سألوم مدربي إذا لم نفز باللقب

أكد اللاعب نيمانيا ماتيتش أن مدربه أولي جونار ​سولسكاير​ سيتعين عليه تحمل المسؤولية إذا لم ينافس مانشستر يونايتد على لقب ​الدوري الإنجليزي​ الممتاز.



وقال: "يجب على المدرب اختيار الفريق الذي سيقاتل من أجل الفوز باللقب وإذا لم يفز، يتحمل المسؤولية. لقد كنت أمارس كرة القدم منذ فترة طويلة، وقد لعبت جميع المباريات تقريبًا لجميع الأندية خلال السنوات العشر الماضية".