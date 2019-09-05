الصين وروسيا تتعهدان بتعميق التعاون العسكرى

اتفق مسئولون عسكريون بارزون من الصين وروسيا على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، للحفاظ على السلام والاستقرار العالميين بشكل مشترك.



توصل تشانج يوو شيا، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية، ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إلى الاتفاق خلال اجتماع عقد في موسكو، اليوم الخميس.



وأشاد تشانج - عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني - بتطور العلاقات الصينية - الروسية خلال الـ70 عامًا الماضية من العلاقات الدبلوماسية.



رفعت الصين وروسيا العلاقات بينهما إلى شراكة استراتيجية شاملة لعصر جديد، وبدأتا عصرًا جديدًا من العلاقات عالية المستوى بتطور أكبر، وفقًا لما قال "تشانج" خلال الاجتماع.



وأضاف "تشانج" أن الصين مستعدة للعمل مع روسيا على تنفيذ التوافقات المهمة التي توصل إليها رئيسا البلدين، ودعم العلاقات العسكرية في العصر الجديد، وتعميق التعاون العملي في جميع المجالات، والحماية المشتركة لمصالحهما الأمنية، والحفاظ على السلام والاستقرار بالعالم.



وبدوره، قال شويجو إن شراكة التنسيق الاستراتيجي الشامل لعصر جديد بين روسيا والصين، تعود بالنفع على شعبي البلدين، وتخدم كقوة مهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار الاستراتيجي على الصعيد العالمي.



وأضاف "شويجو" أن البلدين يعززان التنسيق في شئون دولية وإقليمية مهمة، ويتعاملان بشكل مشترك مع التحديات الناتجة عن الأحادية والحمائية، ويحافظان على السلام والاستقرار على مستوى العالم.



وقال: إن التعاون العسكري يلعب دورًا مهمًا، ويثبت "خصوصية" العلاقات الروسية - الصينية، مضيفًا أن روسيا مستعدة لتحسين التعاون مع الصين في المناورات والتدريبات العسكرية وتدريب الأفراد.