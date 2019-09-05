تأهل 5 مصريات لربع نهائى بطولة الصين المفتوحة للاسكواش

تأهل الخماسي المصري رنيم الوليلي لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش ونادين شاهين ونور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الخامسة عالميا لسيدات الاسكواش وسلمى هانى وهانيا الحمامى بطلة العالم للناشئات إلى الدور ربع النهائي ببطولة "جى بى مورجان" الصين المفتوحة والمقامة حاليا في الصين بقيمة جوائز مادية تصل إلى 112 ألف دولار للرجال والسيدات.



وفازت الطيب على الأسترالية ريتشيل جرينهام بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة سريعة استغرقت 19 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11- 4 و11-3 و11-5.



فيما تغلبت سلمى على مواطنتها المصرية ندى عباس لتتأهل أيضا إلى الدور ربع النهائي عقب فوزها بنتيجة 3 2 في مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11 و11-7 و7-11 و11-0 و11-0.



وحجزت هانيا الحمامى بطلة العالم للناشئات أيضًا مقعدها فى ربع نهائى بطولة الصين، عقب فوزها على لاعبة هونج كونج بنتيجة 3 2، فى مباراة استغرقت 62 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6 و11-9 و9-11 و8-11 و11-4.



وفازت الوليلي على منافستها ميلو فان بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 26 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5 و11-7 و11-5.

فيما حققت نادين شاهين مفاجأة مدوية عقب فوزها على الانجليزية المخضرمة أليسون ويترز بنتيجة 3 1 في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:4-11 و11-6 و11-5 و13-11.



وكانت زينة مكاوي قد ودعت البطولة من دور الـ 16 عقب خسارتها أمام النيوزيلاندية جويل كينج بنتيجة 32، في مباراة استغرقت 56 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-5 و9-11 و12-14 و11-9 و12- 10.



وتعد بطولة الصين المفتوحة أول بطولة في الموسم الجديد للاسكواش 2019 2020، وكانت الوليلي قد أنهت الموسم الماضي متربعة على عرش التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش لمدة 10 أشهر متتالية.