"الكبير" يقود تونس أمام موريتانيا..غدا

سيخوض مدرب تونس الجديد، منذر الكبير، اختباره الأول عند استضافة موريتانيا في مباراة ودي، غدا الجمعة، في استاد رادس ضمن الاستعدادات لتصفيات كأس الأمم الافريقية 2021 وكأس العالم 2022.



وعين الاتحاد التونسي "الكبير"، أواخر الشهر الماضي خلف اللفرنسي الان جيريس الذي قضى تسعة أشهر في المنصب وقاد الفريق للدور قبل النهائي في كأس الأمم هذا العام ولكن بأداء غير مقنع.



وكُلّف المدير الفنى بتطوير أسلوب لعب منتخب تونس ورفع مستواه وتجنب أخطاء سلفه جيريس الذي حقق فوزا واحدا في سبع مباريات بكأس الأمم الأخيرة دون ركلات ترجيح رغم الوصول للمربع الذهبي لأول مرة منذ 15 عاما.