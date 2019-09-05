ليفر يؤيد إيقاف المشاغب كيريوس

قال أسطورة كرة المضرب الاسترالية رود ليفر، اليوم، ان ايقاف مواطنه المشاغب نيك كيريوس قد يكون الحل الوحيد لسلوكه الغريب الاطوار.



وتابع حامل لقب 11 بطولة كبرى، لصحيفة سيدني مورنينج هيرالد: "كل ما حاولوا القيام به (رابطة المحترفين) لم ينجح حتى الان، فيما قد يكون الايقاف الحل الوحيد. لست متأكدا من تعلمه مما حصل معه".



وأضاف: "نيك هو نيك، كان بمقدوره وربما قد يصبح بطلا عالميا بسبب قدراته في الارسال ونوعية لعبه. لكن دماغه يقف في طريقه. لا يريد التقيد بالظروف او الحكام".



وكان كيريوس (24 عامًا) خرج من مباراته في الدور الثاني من دورة سينسيناتي الأميركية للماسترز الشهر الماضي أمام الروسي كارن خاتشانوف مع مضربين مكسورين وحذاء مرمي باتجاه الجمهور بعد مشادة كلامية مع الحكم.



وعاقبت رابطة اللاعبين المحترفين كيريوس لما صدر عنه خلال المباراة بغرامة قيمتها 113 الف دولار اميركي، بالاضافة الى انذار قد يعرضه للايقاف بعد انتهاء التحقيق.

ك