المنتخب الألماني يفقد جهود جوريتسكا أمام هولندا..غدا

قال يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم اليوم الخميس إن ليون جوريتسكا، لاعب وسط بايرن ميونخ، سيغيب عن مباراة المنتخب أمام هولندا في التصفيات المؤهلة لبطولة

أمم أوروبا (يورو 2020).



وأضاف إن جوريتسكا، 24عاما، عانى من كدمة بسيطة بعد حصة تدريبية ولن يكون قادرا على اللعب في المباراة التي ستقام، غدا الجمعة، في هامبورج.



وأكد المدير الفني تواجد مانويل نوير قائد الفريق في حراسة المرمى كما سيشارك أيضا زيمله سيرج نابري في الهجوم.



وسيتم استبدال ليروي ساني، الذي يغيب بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، إما بجوليان براندت لاعب بوروسيا دورتموند أو تيمو فيرنر لاعب لايبزج.