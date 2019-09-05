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صلاح على رأس المرشحين لتشكيل "فيفا" المثالى فى 2019
الخميس 05/سبتمبر/2019 - 02:25 م
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن قائمة المرشحين لجائزة التشكيل المثالي، خلال العام الجاري 2019.
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