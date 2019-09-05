مدبولي لـ "وفد لبناني": مستعدون لتقديم خبراتنا لبلادكم

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، منصور بطيش، وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى، وعادل أفيونى، وزير الدولة لشئون تكنولوجيا المعلومات، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير التجارة والصناعة، وسفير لبنان لدى مصر.



صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الوفد اللبناني يزور مصر حاليًا للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية رقم ١٠٤ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.



وخلال اللقاء، نقل وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني تحيات رئيس الوزراء اللبنانى، سعد الحريري، إلى "مدبولي"، مشيدًا بزيارته إلى لبنان في مايو الماضي؛ للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.



وأكد "بطيش" أن لبنان يتطلع دومًا لتعزيز العلاقات مع مصر، لا سيما في ضوء العلاقات التاريخية والثقافية والتجارية التي تربط بين مصر ولبنان من قديم الأزل.



وأضاف، أن الوزير اللبناني تطرق إلى الأوضاع الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها لبنان، والتي تعود في جزء منها إلى تداعيات الظروف الإقليمية المضطربة التي تمر بها المنطقة، معربًا عن تطلع لبنان للاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لا سيما في المجالات التي تم التوافق بشأنها خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة.



من جانبه، أكد عادل أفيوني، وزير الدولة لتكنولوجيا المعلومات، وجود فرص سانحة للتعاون بين مصر ولبنان في عدة مجالات واعدة، منها تكنولوجيا المعلومات، للاستفادة مما يمتلكه البلدان من إمكانات في هذا المجال، مشيرًا إلى إنشاء لبنان عدد من مراكز تكنولوجيا المعلومات التي يمكن أن تمثل قاطرة تقود التعاون في هذا المجال.



وعقب "مدبولي" بالإشادة بما وصل إليه مستوى التعاون والتنسيق مع لبنان خلال الفترة الماضية، معربًا عن دعم مصر الكامل لاستقرار وأمن لبنان، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية الصعبة في محيط الجوار اللبنانى.



وأكد "مدبولى" أن مصر تولي التعاون مع لبنان اهتمامًا خاصًا، مضيفًا أنه سبق وأكد لنظيره اللبناني، استعداد مصر لتقديم كل ما لديها من خبرات في المجالات التنموية التي تمثل أولوية لدى الأشقاء في لبنان.



ووجه "مدبولي" باستمرار التنسيق بين الوزراء المعنيين في الجانبين خلال الفترة القادمة، من أجل تطوير التعاون في كل المجالات التي تهم الجانبين، وتقديم كل أشكال الدعم الفني الممكن إلى لبنان، من أجل المساعدة في تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجه بلدنا الشقيق.