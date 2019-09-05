موسكو: التركيز على التوازن في سوق الطاقة أهم من أسعار النفط

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم مخاطبا الصحفيين في منتدى اقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الواقعة في أقصى شرق روسيا، أنه يجب التركيز على تحقيق التوازن في سوق الطاقة بدلا من التركيز على أسعار النفط.



كما قال إن سوق النفط العالمية متوازنة، لكن هناك بعض الضبابية التي لا تزال قائمة.



وذكر نوفاك خلال المنتدى أن استثمارات روسيا في قطاع الطاقة قد تزيد 40 % بحلول 2024، مضيفا أن بلاده بحاجة لتعزيز الاستثمار في إنتاج النفط في غرب سيبيريا وفي تطوير الجرف القطبي.