إيبارشية ملوي تطلق مهرجان اللغة القبطية الـ"33"

أطلقت إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم المهرجان الـ "33" للغة القبطية بجميع كنائس الإيبارشية.



ويأتي مهرجان اللغة القبطية الثالثة والثلاثون تحت رعاية الأنبا ديمتريوس أسقف إيبارشية ملوي، وذلك بهدف الحفاظ على اللغة والهوية القبطية بالكنيسة.



واحتفلت الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في 22 من أغسطس الماضي بعيد السيدة العذراء مريم.



وتستعد الكنيسة لاستقبال عيد النيروز في منتصف سبتمبر المقبل، أو عيد رأس السنة القبطية، والتي تعتمد على الاشهر المصرية القديمة، والتي تبدأ بشهر توت وتنتهي بشهري مسرى الكبير الذي تمر به الكنيسة حاليا ونسئ الصغير وهو عبارة 6 ايام.