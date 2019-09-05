صور.. حادث مروع على طريق البحيرة

أصيب 11 شخصًا في حادث تصادم 4 سيارات على طريق أبو المطامير - حوش عيسى بمنطقة النجيلة دائرة أبوالمطامير بالبحيرة.



تلقى اللواء مجدي القمري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بورود بلاغ من المقدم أحمد سمير، رئيس مباحث مركز شرطة أبوالمطامير، بوقوع حادث تصادم على الطريق المشار إليه.



انتقل على الفور ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية، بقيادة العميد محمد بلبع، مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، إلى مكان الحادث، وتبين قطع سيارة جامبو الطريق على سيارة شيفرولية أجرة دمنهور، مما أدى إلى تصادمها بسيارة ملاكي وانقلاب سيارة نصف نقل في الترعة، وفرت السيارة الجامبو هاربة بعد تسببها في الحادث.



وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا من مستقلي السيارات، وتم نقلهم لمستشفيات حوش عيسى العام وأبوالمطامير وبعض العيادات الخارجية، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق، وجار إزالة آثار الحادث ورفع السيارة النصف نقل من المجرى المائي بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة.