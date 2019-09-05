تجديد حبس "أم زبيدة" 45 يومًا

قررت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، تجديد حبس منى محمود، الشهيرة بـ"أم زبيدة" 45 يومًا على ذمة القضية 477 لسنة 2018، المتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور لتحقيق أغراضها.



كانت المتهمة قد ألقى القبض عليها بعد صدور إذن قضائي بالضبط والإحضار من نيابة أمن الدولة العليا، بعدما تبين أنها أدلت بمعلومات وبيانات كاذبة عن سوء قصد وعلى نحو متعمد في مقابلة مع شبكة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، مفادها أن ابنتها "زبيدة" تعرضت لما أسمته "الاختفاء القسري" والتعذيب بمعرفة أجهزة الأمن، قبل أن يتبين عدم صحة تلك المزاعم، وأنها من نسج خيال المتهمة وظهور ابنتها في مقابلة تليفزيونية نفت فيها صحة لدعاءات والدتها.