غياب رامى ربيعة عن مباراة بطل غينيا الاستوائية



وطلب رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، من الجهاز الطبي الاطمئنان على حالة محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق، قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة، ويعاني اللاعب من كدمة في كاحل القدم، حيث غاب عن التدريبات الجماعية خلال اليومين الماضيين، وخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة.



وبدأ اللاعب، أمس، تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي، حيث يخضع للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم؛ لحسم موقفه بشأن التواجد من عدمه في تدريبات الفريق الجماعية.



أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غياب رامي ربيعة، مدافع الفريق، عن رحلة غينيا الاستوائية المرتقبة لمواجهة "كانو سبورت" في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها يوم 14 سبتمبر الجاري.وقال الجهاز الطبي إن اللاعب سيكون خارج الحسابات الفنية لمباراة الذهاب أمام "كانو سبورت"؛ نظرا لعدم جاهزيته، وسيبدأ العودة للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي عقب العودة من غينيا الاستوائية.يذكر أن رامي ربيعة تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة "اطلع بره" في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا، حيث غادر المباراة وقتها، وخضع بعدها لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة.ومن المقرر أن تسافر البعثة إلى غينيا الاستوائية ليلة 11 سبتمبر الجاري؛ وفقا للموعد الذي حدده الجهاز الفني؛ وكان الأهلي قد صعد لدور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه عقبة "اطلع بره" بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي بنتيجة (4 - 0) في مباراة الذهاب، و(9 - 0) في مباراة العودة.