نادال يواجه بيريتيني في نصف نهائي أمريكا المفتوحة للتنس

وضع النجم التنس الإسباني رافائيل نادال حدا لطموحات الأرجنتيني دييجو شفارتزمان في بطولة أمريكا المفتوحة إحدى البطولات الأربع الكبرى في العالم (الجراند سلام) عندما تغلب عليه اليوم الخميس، في ربع النهائي بثلاث مجموعات دون رد بواقع (6-4) و(7-5) و(6-2)، ليحجز نادال مقعده في نصف النهائي.



وسيواجه نادال في نصف النهائي الإيطالي ماتيو بيريتيني الذي لم يسبق أن وصل إلى نصف نهائي بطولة في الجراند سلام طوال مسيرته الاحترافية، وتغلب بيريتيني في ربع النهائي على الفرنسي جايل مونفيس في مباراة ماراثونية من 5 مجموعات، وسيواجه نادال للمرة الأولى في مسيرته.



وعلى الرغم من فوز نادال بثلاث مجموعات متتالية، فإن الأرجنتيني المصنف 20 على البطولة تمتع بروح قتالية عالية، وخاصة في أول مجموعتين، حيث تأخر فيهما مرتين في كسر الإرسال، وفي كل مرة كان يعود ويلحق بالتعادل، إلا أن الغلبة في النهاية كانت لصالح الإسباني، الذي حقق انتصاره الثامن على التوالي في ربع نهائي أمريكا المفتوحة.



وحقق نادال انتصاره رقم 33 في ربع نهائي بطولات الجراند سلام، مقابل خسارته في 7 مواجهات، من بينها 5 مباريات في أستراليا المفتوحة فقط، كما أدرك الفوز رقم 33 على التوالي أمام أي لاعب أرجنتيني عدا خوان مارتن ديل بوترو.



وسدد نادال 35 ضربة قاضية وكسر إرسال شفارتزمان 8 مرات، الذي حاول بكل الطرق إزعاج الإسباني، إلا أن جهوده لم تكن كافية.