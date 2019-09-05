ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.58% رابحًا 8.92 نقطة ليغلق عند مستوى 1551.08 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.



وتم التداول ببورصة البحرين في ختام التعاملات على 4.2 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون دينار.



وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 37.58% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين الإسلامى بنسبة 1.70%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.60%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.14%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.37%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.14%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعا بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 6.45%.



وارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.11% مدفوعا بصعود سهم شركة ناس بنسبة 8.79%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 0.24% بضغوط هبوط سهم شركة دلمون للدواجن بنسبة 2.78%.