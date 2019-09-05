ضبط 6 أطنان سلع غذائية مغشوشة فى القناطر الخيرية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.



أسفرت جهود الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط مالك مصنع مقرمشات غير مرخص بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية؛ لحيازته 6 أطنان و315 كيلو جرام سلع غذائية "ذرة مجروش وزيت طعام"، 2400 عبوة "مقرمشات" منتج نهائي مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.