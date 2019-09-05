مصرع 6 إرهابيين فى خيمة بمنطقة الواحات البحرية

داهمت قوات الأمن إحدى المناطق داخل العمق الصحراوي بنطاق الواحات البحرية، فجر أمس 5 سبتمبر، إثر توافر معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة، بالمنطقة، واتخاذهم من خيمة مُحاطة بالتباب المرتفعة مأوى لهم بعيدًا عن الرصد الأمني ومنطلقًا لتنفيذ عملياتهم العدائية.



وأثناء ذلك، تبادلت العناصر الإرهابية إطلاق النيران مع القوات، مما دفعها للتعامل مع مصدرها، وأسفر ذلك عن مصرع عدد (6) من العناصر الإرهابية، عثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية، 2 بندقية خرطوش، كمية من الطلقات.



يأتي ذلك استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار، وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.