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تكنولوجيا

الصحة العالمية تتفق مع فيسبوك لإتاحة معلومات موثقة حول اللقاحات

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:12 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
أ ش أ
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قال مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور "تيدروس أدهانوم"، إنه تم الاتفاق إدارة موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) لإتاحة كل المعلومات الدقيقة والموثقة عن اللقاحات لمستخدميه، وكذلك مستخدمي (إنستجرام) وأدوات البحث في المجموعات والصفحات والمنتديات التي يبحث فيها الأشخاص عن الرأي والمشورة.

وأضاف "أدهانوم" - في بيان اليوم الخميس - أن موقع (فيسبوك) سيتيح هذه المعلومات بعدة لغات من أجل مواجهة المعلومات المغلوطة عن اللقاحات، وضمان وصول الرسائل الصحية الحيوية إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها، موضحًا أن المنظمة أجرت نقاشات مع فيسبوك لعدة أشهر لضمان قدرة الأشخاص في كل مكان على الوصول إلى تلك المعلومات والحد من انتشار المعلومات غير الدقيقة.

وأوضح أن المعلومات المغلوطة عن اللقاحات تشكل تهديدًا كبيرًا للصحة العالمية، ويمكن أن تقضي على عقود من التقدم المحرز في معالجة الأمراض التي يمكن الوقاية منها، مؤكدًا أنه يمكن الوقاية من العديد من الأمراض المميتة عن طريق اللقاحات مثل: (الحصبة - الخناق - التهاب الكبد - شلل الأطفال - الكوليرا - الحمى الصفراء - الإنفلونزا).

وأشار إلى أن المؤسسات الرقمية الرئيسية تتحمل مسئولية تجاه مستخدميها لضمان وصولهم إلى الحقائق المتعلقة باللقاحات والصحة، وأنه سيكون من الرائع أن تجتمع منصات التواصل الاجتماعي والبحث لزيادة هذه الاستفادة من الوصول المشترك للمعلومات الصحيحة.

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة الاستجابة لاحتياجات واهتمامات الوالدين ولضمان حماية أطفالهم من الأمراض القاتلة والتي يمكن الوقاية منها، مشيرة إلى أن العالم عليه ألا يضيع المزيد من الفرص لمنع انتشار هذه الأمراض.

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