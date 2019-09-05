ارتفاع معدل التضخم فى تونس

أظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع إلى 6.7 بالمئة في أغسطس، مقارنة بـ6.5 بالمئة في يوليو.



وكان البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي في فبراير إلى 7.75 بالمئة من 6.75 بالمئة لكبح معدلات التضخم العالية.



وتنتظر تونس انتخابات رئاسية هذه الشهر، حيث يتنافس 26 مرشحا على كرسي الرئاسة، وسط توقعات بمنافسة شديدة بين عدد من المرشحين، في مقدمتهم رئيس الحكومة الحالية يوسف الشاهد، ووزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي.