نجم ريال مدريد يرفض الرحيل إلى الدورى الألمانى

أفادت تقارير صحفية بأن اللاعب الشاب في صفوف نادي ​ريال مدريد،​ ​ماريانو دياز،​ رفض الانتقال إلى فريق ألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وحسب التقارير الصحفية فإن اللاعب دياز فضل الجلوس على دكة بدلاء الريال على أن يرحل إلى الدوري الألماني وتحديدًا إلى ​شالكة​، وأن النادي الألماني كان من أكثر الفرق المهتمة بالحصول على خدماته.



وتؤكد المصادر الصحفية أن النادي الألماني كان على استعداد لدفع راتب ماريانو دياز السنوي، والذي يبلغ 4 ملايين يورو، وأردف أن عدم مشاركة الفريق الألماني في المسابقات الأوروبية هذا الموسم كانت من بين أسباب رفض اللاعب الرحيل عن النادي الملكي.



يذكر أن صاحب الـ26 عاما لديه عقد مع ناديه الحالي ريال مدريد حتى صيف سنة 2023.