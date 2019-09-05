الخميس 05 سبتمبر 2019 الموافق 06 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

بلغاريا تفوز على بيرو 3-2 ببطولة العالم لناشئات الطائرة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:08 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
فاز منتخب بلغاريا على نظيره منتخب بيرو (٣-٢) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة ببطولة العالم للناشئات للكرة الطائرة تحت 18 سنة التى تستضيفها مصر حتى ١٤ سبتمبر المقبل.

أقيمت المباراة على الصالة المغطاة رقم ٢ بمجمع الصالات باستاد القاهرة وجاءت نتائج الأشواط (25-23) و(17-25) و(23-25) و(25-19) (19-17).
وفى الإسماعيلية، فاز منتخب ناشئات كندا للكرة الطائرة على نظيره كوريا الجنوبية بنتيجة (3 - 1) في إطار منافسات المجموعة الثانية بالبطولة والتي أقيمت اليوم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي (25 -19)و(23-25) و(25-20) و(25 -22).
ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة مساء اليوم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية يعقبه لقاء الافتتاح بين مصر وبورتريكو في التاسعة مساءا على نفس الصالة.

وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

لغز الدواجن.. سماسرة يحكمون السوق ويربحون 11 جنيهًا فى الكيلو

منذ حوالي 16 ساعة

حسام حبيب يوضح حقيقة سفر شيرين عبدالوهاب لإنجاب طفلها الأول في أمريكا

منذ حوالي 3 ساعات

Time Sport تنقل افتتاح بطولة العالم لناشئات الطائرة

منذ يوم

خوفًا من الفضيحة.. طالبة تقتل شقيقتها في شبرا الخيمة

ads

الصور

image description

توافد نجوم الفن على مهرجان همسة للفنون

image description

بالصور.. محافظ البحر الأحمر يقود حملة نظافة بشوارع الغردقة

image description

عزاء والد الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة

image description

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

image description

بيراميدز يُسقط بتروجت ويتأهل لنهائي كأس مصر

الأكثر قراءة

تفاصيل مفاوضات الأهلى مع مدرب الزمالك الجديد

تعرف على أولى صفقات الأهلى مع المدرب الجديد

خوفًا من الفضيحة.. طالبة تقتل شقيقتها في شبرا الخيمة

لغز الدواجن.. سماسرة يحكمون السوق ويربحون 11 جنيهًا فى الكيلو

أيام زمان

عبدالمنعم إسماعيل المعلم الذي قادته الديون للانتحار داخل مبنى ماسبيرو

"المحامي الفصيح" إبراهيم سعفان.. فقد أربعة من أبنائه وكان معلما للسندريلا

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. رفضت خيانة زوجها مقابل شقة 600 متر

خناقة من نار في حفل نجاة الصغيرة بسبب راقصتين.. تعرف على التفاصيل

الصحة

في الدول الغنية.. السرطان هو السبب الرئيسي لحالات الوفاة

الغذاء العالمي و"الفاو": تراجع الإنتاج الزراعي في 3 دول إفريقية

دراسة تنسف "الميزة الأهم" للأشخاص النباتيين

تقرير: معظم المديرين فى الهند يعانون من زيادة الوزن

الرئيس نيوز

مصرع 6 إرهابيين في الواحات البحرية خلال تبادل إطلاق نار مع الشرطة

الصحة: إعدام 133 طن أغذية فاسدة خلال يوليو وأغسطس

الإفراج عن 587 من نزلاء السجون بعفو رئاسي وشرطي

70.5 مليون جنيه قيمة اتفاقية بين مصر وايطاليا لإدارة المخلفات الصلبة في المنيا

منوعات

قائمة مشروعات العاصمة الإدارية الأكثر مبيعا خلال 3 أشهر

العثورعلى هيكل عظمي لديناصورعمره 72 مليون سنة

للسنة الرابعة.. "بانكوك" مدينة السياح الأولى

افتتاح مدينة ملاهي مائية جديدة في نيوجيرسى 25 أكتوبر

كشكول

"التعليم": تكشف عن الأهداف الأساسية من انشاء أول مدرسة تكنولوجيا لصناعة المجوهرات

عبد الغفار يتفقد المقر الجديد للإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى

193 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية للعام الجامعي

وزير التعليم العالى يتفقد مبنى إدارة الطلاب الوافدين

إسلام سياسي

داعية سلفي يهاجم الممثل الإخواني محمد علي

صحفية كندية: نملك وثائق تورط أمريكا والناتو في تمويل القاعدة وداعش

الجيش العراقى: لن نسمح بعودة خلايا "داعش" لأراضينا

قنوات الإخوان تستعين بمنظمات وهمية للتحريض ضد مصر


زيت وسكر

بتكلفة 340 مليون جنيه.. كارت الفلاح الذكي يدخل حيز التنفيذ نهاية سبتمبر

تعرف على الكميات المسموح بها من فيتامين “د” في الجسم

“التخطيط” تعتمد ٢٥٠ مليون جنيه لإطلاق المرحلة الأولى من منظومة إدارة المخلفات

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 5 – 9 – 2019

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حق نوال السعداوى
خالد عكاشة
زلزال الجيش التركى.. مع «ليلة جنرالات» طويلة ومظلمة
غسان شربل
خرائط متصدعة ونزاعات مديدة
مؤمن المحمدي
أوفسايد
المزيد

الثقافة

مركز دال يطلق صالون ابن عربي الثقافي

اليوم جيهان بسيسو ضيفة المركز الثقافي الهولندي بالزمالك

اليوم.. بيت السناري يحتفل بذكرى وفاة "البيروني"

مسابقات ثقافية وورش فنية بثقافة القليوبية

صفحتنا ع الفيس بوك