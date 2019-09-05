إنتر ميلان الإيطالى يقترب من ضم نجم بارما

يمكن أن يكون لاعب ​بارما​ الجديد، ​ماتيو دارميان​، المنتقل حديثا من مانشستر يونايتد، في موقع انتقال مرة أخرى في كانون الثاني.



وانتقل الظهير إلى بارما من مقابل 1.4 مليون جنيه إسترليني.



لكن "كورييري ديلو سبورت" تقول إن هناك صفقة يجري الاعداد لها لدارميان، للانضمام إلى ​إنتر ميلان​ في الشتاء المقبل.



وكجزء من الصفقة، سوف يضم بارما أليساندرو باستوني على سبيل الإعارة.



وفي حال تم الانتقال إلى إنتر الإيطالي، فسينضم دارميان بذلك إلى زميليه السابقين في فريق يونايتد، ​أليكسيس سانشيز​ و​روميلو لوكاكو​ في سان سيرو.