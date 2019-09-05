إس-500.. صواريخ روسية تقصف 10 أهداف في آن واحد

تملك منظومة الدفاع الجوي الروسية الجديدة المعروفة باسم "إس-500" قدرات متعددة ومتنوعة.



وتتميز منظومة "إس-500" بقدرتها على استخدام مختلف الصواريخ ضد الأهداف المطلوب اعتراضها وتدميرها. فالصواريخ البالستية، مثلا، تدمرها منظومة "إس-500" بواسطة صواريخ "77إن6-إن" و"77إن6-إن1" التي تقدر على إصابة أهداف تطير بسرعة 7000 متر في الثانية على بعد 640 كيلومترا وعلى ارتفاع يقارب 200 كيلومتر.



ويُعتقد أنها قادرة على اعتراض الصواريخ والطائرات على اختلاف أنواعها والرؤوس النووية للصواريخ. وليس هذا فقط، بل يُعتقد أن جميع وسائط الدفاع الجوي المضاد للطائرات والصواريخ المتوفرة في روسيا ستوضع تحت إدارة منظومة "إس-500"، التي أعلن عنها يوري بوريسوف، نائب وزير دفاع روسيا.



ويشار إلى أن منظومة "إس-500" تقدر على التعامل بفاعلية قصوى مع الطائرات الخفية مثل "إف-22" و"إف-35" و"بي-2" الأمريكية، إلا أن مواجهة هذه الطائرات لن تكون وظيفتها الأساسية، وفقا لـ"ناشيونال إنترست".



وبحسب الجنرال فيكتور بونداريف، قائد القوات الجوية الروسية، فإن منظومة "إس-500" تستطيع قصف 10 أهداف في آن واحد. جدير ذكره أن منظومة "إس-400" تستطيع أن تضرب 6 أهداف في وقت واحد.



وتضم قائمة الأهداف التي يمكن أن تتعامل معها منظومة "إس-500"، طائرات الإنذار المبكر "أواكس". ولذلك ستضطر طائرات "أواكس" إلى عدم دخول مجال عمل منظومة "إس-500"، حسب "ناشيونال إنترست".