أولمو محبط من بقائه في دينامو زجرب
الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:06 م
وكالاتطباعة
يشعر لاعب دينامو زجرب، داني أولمو، بالإحباط، بسبب منعه من الرحيل عن النادي خلال نافذة الانتقالات الصيفية.
وكان الجناح الخلفي موضع اهتمام كل من ميلان وتوتنهام وأتلتيكو مدريد.
لكن النادي الكرواتي وضع سعرا مرتفعا للاعب بلغت قيمته 40 مليون يورو لأي راغب في شراء خدماته.
وقال أولمو في هذا الصدد: "أعتقد أن السعر المقترح مرتفع للغاية.
ليس لأنني أعتقد أنني أقل قيمة، ولكن لأنني ألعب في الدوري الكرواتي والأندية الأجنبية تفكر في الأمر من هذا المنطلق".
وتابع: "في الواقع، من الصعب على اللاعب في الدوري الكرواتي الوصول إلى هذا السعر.
وأنا ليس لدي ما أخفيه: أردت الانتقال إلى نادٍ قوي في إحدى بطولات الدوري الكبرى".
وكان الجناح الخلفي موضع اهتمام كل من ميلان وتوتنهام وأتلتيكو مدريد.
لكن النادي الكرواتي وضع سعرا مرتفعا للاعب بلغت قيمته 40 مليون يورو لأي راغب في شراء خدماته.
وقال أولمو في هذا الصدد: "أعتقد أن السعر المقترح مرتفع للغاية.
ليس لأنني أعتقد أنني أقل قيمة، ولكن لأنني ألعب في الدوري الكرواتي والأندية الأجنبية تفكر في الأمر من هذا المنطلق".
وتابع: "في الواقع، من الصعب على اللاعب في الدوري الكرواتي الوصول إلى هذا السعر.
وأنا ليس لدي ما أخفيه: أردت الانتقال إلى نادٍ قوي في إحدى بطولات الدوري الكبرى".