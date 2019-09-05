أولمو محبط من بقائه في دينامو زجرب

يشعر لاعب ​دينامو زجرب​، ​داني أولمو​، بالإحباط، بسبب منعه من الرحيل عن النادي خلال نافذة الانتقالات الصيفية.



وكان الجناح الخلفي موضع اهتمام كل من ​ميلان​ و​توتنهام​ وأتلتيكو مدريد.



لكن النادي الكرواتي وضع سعرا مرتفعا للاعب بلغت قيمته 40 مليون يورو لأي راغب في شراء خدماته.



وقال أولمو في هذا الصدد: "أعتقد أن السعر المقترح مرتفع للغاية.



ليس لأنني أعتقد أنني أقل قيمة، ولكن لأنني ألعب في ​الدوري الكرواتي​ والأندية الأجنبية تفكر في الأمر من هذا المنطلق".



وتابع: "في الواقع، من الصعب على اللاعب في الدوري الكرواتي الوصول إلى هذا السعر.



وأنا ليس لدي ما أخفيه: أردت الانتقال إلى نادٍ قوي في إحدى بطولات الدوري الكبرى".