تجديد حبس موظف متهم بقتل سائق فى مصر الجديدة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، الخميس، تجديد حبس موظف 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل سائق بشركة "أوبر".



كشفت تحقيقات النيابة عن طلب المتهم سائقًا لتوصيله إلى أحد الأماكن بمصر الجديدة، وفي أحد الشوارع الهادئة من المترجلين، هدده باستخدام "سكين" لترك السيارة وهاتفه وأمواله، فرفض الضحية.



وتبين من التحقيقات أن المجني عليه صرخ مستغيثًا عدة مرات، ما دفع المتهم لذبحه ثم سدد إليه عدة طعنات أخرى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.



وحسب التحقيقات، اصطدمت السيارة في أحد الأرصفة واندلعت فيها النيران، ما دفع الأهالى للهرولة تجاهها واحتجاز المتهم حتى تسليمه لرجال الشرطة.