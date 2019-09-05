أرباح "جولدن كوست" تهبط إلى 7.15 مليون جنيه بالنصف الأول

أظهرت القوائم المالية لشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، تراجع أرباحها بنسبة 22 على أساس سنوي.



وأوضحت الشركة في إفصاحها للبورصة اليوم الخميس، أنها حققت أرباحًا بلغت 7.15 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو، مقابل أرباح بلغت 9.22 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018.



وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 26.11 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 20.22 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018.



وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 4.1 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 6.28 مليون جنيه بالربع المقارن من العام الماضي.



وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 3.19 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضيين، مقابل 2.94 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.